Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в РФ с начала года

Почти 385 тысяч человек, из которых 305 тысяч – контрактники и около 80 тысяч – добровольцы поступили в Вооруженные силы России с начала года, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На совещании по вопросу комплектования вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2024 году Медведев отметил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли. По его словам, каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1,6 тысячи человек.

«Каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку», — сказал Медведев.