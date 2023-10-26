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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Почти 385 тысяч человек поступили на военную службу в РФ с начала года

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (служба по контракту)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Почти 385 тысяч человек, из которых 305 тысяч – контрактники и около 80 тысяч – добровольцы поступили в Вооруженные силы России с начала года, сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На совещании по вопросу комплектования вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту в 2024 году Медведев отметил, что темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли. По его словам, каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1,6 тысячи человек.

«Каждый из наших военнослужащих заслуживает максимального уважения, и им необходимо оказывать и в дальнейшем всю требуемую поддержку», — сказал Медведев.

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Оборона #Армия
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