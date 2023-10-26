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Пашинян не увидел преимуществ от российской базы в Армении

Источник:
РБК
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Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ для страны от размещения в ней российской военной базы.

Армения ищет новых партнеров после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах, сказал Пашинян в интервью американским СМИ.

«Эти события, по сути, привели нас к решению, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас», — приводит РБК выдержки из интервью.

В Армении по межгосударственному соглашению с Россией от 1995 года дислоцируется 102-я российская военная база. Личный состав несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ. Гарнизоны расположены в Гюмри и Ереване.

В начале октября Пашинян выступил против переброски российских миротворцев из Карабаха, где они находились по согласованию с Баку и Ереваном, на территорию Армении. «Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию», — подчеркивал он.

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