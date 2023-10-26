Путин понаблюдал за отработкой массированного ядерного удара

Президент России Владимир Путин по видеосвязи наблюдал за отработкой нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Он вышел на связь из ситуационного центра Кремля. С докладами выступили министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«СЯС (стратегические ядерные силы) отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», —доложил Шойгу.

С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» выполнен пуск баллистической ракеты «Синева».

Также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.