Российские войска впервые сбили ракеты ATACMS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили две ракеты ATACMS в ходе специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны России.

«В течение прошедших суток перехвачены две оперативно-тактические ракеты ATACМS производства США, зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, а также две противорадиолокационные ракеты HARM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — сказано в сообщении.

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В Минобороны не уточнили, на каком именно направлении были перехвачены эти ракеты.

О том, что США тайно передали Киеву партию ракет ATACMS сообщил украинский президент Владимир Зеленский. В Белом доме заявили, что дальность поставленных ракет составляет 165 километров.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что ATACMS кардинально не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции.