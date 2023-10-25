Дума приняла законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц.

Сейчас МРОТ составляет 16 242 рублей, законопроект предлагает увеличить его в 2024 году на 18,5%. Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличить минимальный размер оплаты труда поручил президент Владимир Путин.

«Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 млн человек», — цитирует ТАСС Володина.

От величины МРОТ зависят в том числе размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также больничных и других обязательных выплат социального страхования.

«Это бюджетообразующий законопроект, который Госдума рассмотрела в приоритетном порядке в преддверии первого чтения проекта закона о федеральном бюджете на 2024-2026 годы», — отметил Володин.