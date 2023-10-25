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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил о снижении боевых возможностей ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Обстановка в зоне проведения специальной военной операции говорит о снижении боевых возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

«У врага все меньше и меньше возможностей. И меньше их становится благодаря исключительно вашей боевой работе. За это вам не только слова благодарности, но и высокие государственные награды», — сказал Шойгу.

По его словам, в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались много пленных украинских военнослужащих, которые рассказывают о плохом психологическом состоянии в подразделениях ВСУ.

Шойгу побывал на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации. Он проверил передовой пункт управления российской группировки войск «Восток» и заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.

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Оборона #Армия
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