Стартовали съемки исторического сериала «Александр I»

Исторический сериал «Александр I» начали снимать в Санкт-Петербурге, позднее съемки перенесутся в Москву. Проект покажут на телеканале «Россия».

Сериал расскажет о правлении императора Александра I, начиная с прихода к власти. Также в историческом сериале покажут реформы императора и подготовку к войне с Наполеоном.

Роль Александра I исполнит Евгений Романцов. Также в сериале снимутся Анна Банщикова, Глеб Бочков, Полина Гухман, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Фёдор Лавров, Ангелина Поплавская, Анна Снаткина, Даниил Спиваковский, Артём Ткаченко, Владислав Ценёв, Аня Чиповская, Юрий Чурсин.

Режиссером проекта выступил Артем Насыбулин. Он отметил, что личность императора мало исследована в кино.

«Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что ни один художественный образ, и ни одно художественное произведение, даже опираясь на исторические факты, документальным не будет», — цитирует пресс-служба канала «России» Насыбулина.