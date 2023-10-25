Канал «Муз-ТВ» уже объявил новогоднюю программу

Телеканал «Муз-ТВ» объявил о съемках новогодней дискотеки, в которой примут участие более 50 звездных артистов.

В новогодней дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» примут участие «Руки Вверх!», Иванушки International, Клава Кока, Zivert, Ольга Бузова, A’Studio, Мари Краймбрери, Хабиб, Юлианна Караулова, Валя Карнавал, Юля Гаврилина, Звонкий, ST и многие другие.

Съемки пройдут 7 декабря в мультимедийном пространстве МТС LIVE Холл. Телеверсию дискотеки покажут после боя курантов в эфире «Муз-ТВ».