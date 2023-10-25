Российские войска за пять дней сбили 24 украинских самолета

Российские войска сбили 24 самолета военно-воздушных сил Украины за последние дни, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

Шойгу обратил внимание на большие потери боевых самолетов Воздушных сил Украины за последнюю неделю: «У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней».

Министр обороны поздравил российских военных с государственными наградами. «Воюете вы достойно. Я думаю, так будет и дальше», — сказал Шойгу.

В ходе беседы с главой военного ведомства российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ артиллерийских системах М-777 американского производства.