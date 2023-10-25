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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска за пять дней сбили 24 украинских самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска сбили 24 самолета военно-воздушных сил Украины за последние дни, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

Шойгу обратил внимание на большие потери боевых самолетов Воздушных сил Украины за последнюю неделю: «У нас появились комплексы, которые сбили 24 самолета за пять дней».

Министр обороны поздравил российских военных с государственными наградами. «Воюете вы достойно. Я думаю, так будет и дальше», — сказал Шойгу.

В ходе беседы с главой военного ведомства российские военнослужащие рассказали об успешном поражении применяемых ВСУ артиллерийских системах М-777 американского производства.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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