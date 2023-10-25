Часть россиян с ноября станет получать повышенные пенсии

Несколько категорий россиян начнут получать повышенные пенсионные выплаты с 1 ноября, сообщила доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсионеры, которым недавно исполнилось 80 лет, получат наиболее серьезную надбавку к пенсии. Ежемесячно этим гражданам будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере —15134,66 рубля, сказала «Прайм» Иванова-Швец.

Прибавки получат также члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности. Размер выплат зависит от стажа, средней зарплаты и средств, перечисляемых работодателем в Социальный фонд. Для шахтеров прибавка может составлять от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

Также пенсия вырастет у тех, кто работал в условиях Крайнего Севера (за счет повышения фиксированной части на 50%) и приравненных к нему (на 30%). При переезде в другой регион доплата не изменится, добавила экономист.