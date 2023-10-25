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Врач назвала опасности приема жиросжигателей

Источник:
Sibnet.ru
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Таблетки
Фото: © Sibnet.ru

Жиросжигатели из растительных компонентов могут приводить к бессоннице и сильному сердцебиению, сообщила эндокринолог компании «Инвитро» Елена Прокопенко.

БАДы для снижения веса могут действовать двумя путями: стимулировать расщепление жира или подавлять образование и отложение новых жиров. Механизмы этих процессов сложные и могут задействовать как гормоны, регулирующие обмен жиров и углеводов, так и пищеварительные гормоны и нейромедиаторы центральной нервной системы.

Некоторые вещества повышают обмен веществ и температуру тела (термогеники). Другие подавляют аппетит и повышают чувство насыщения. Третьи блокируют всасывание углеводов и жиров. При этом большинство БАДов комплексные и содержат вещества с несколькими разными механизмами действия.

Общие ингредиенты включают: кофеин, экстракт зеленого чая и зеленых кофейных зерен, капсаицин (вещество, присутствующее в перце чили, кайенском и красном перце), фукоксантин, L-карнитин, таурин, соли хрома, конъюгированную линолевую кислоту и другие.

«Потенциальные побочные эффекты варьируют от повышенной раздражительности, бессонницы и учащенного сердцебиения до более серьезных проблем, таких как повреждение почек и печени или нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому перед приемом каких-либо добавок важно проконсультироваться с врачом», — сказала Прокопенко.

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Жизнь #Здоровье
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