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Японские эксперты предсказали нефть по 500 долларов за баррель

Источник:
Shukan Gendai
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Мир столкнется с беспрецедентным энергетическим кризисом, если конфликт Израиля и Палестины распространится на весь Ближний Восток, считает обозреватель японского издание Shukan Gendai Хироси Охара.

По совпадению, в 2023 году исполняется 50 лет со дня первого нефтяного шока, произошедшего в 1973 году, вызванный также арабо-израильским конфликтом, а именно войной Судного дня. Нефть тогда резко подскочила в цене и ввергла западную экономику в тяжелейший кризис, напомнил Охара.

По его мнению, если нынешний конфликт распространится по всему Ближнему Востоку, стоимость нефти может взлететь до 500 долларов. Это может показаться слишком мрачным прогнозом. «Неоспоримый исторический факт состоит в том, что цена на нефть, которая до потрясений 1970-х годов составляла всего несколько долларов за баррель, выросла за несколько лет более чем в 10 раз и достигла 40 долларов за баррель», — отметил обозреватель.

Он считает, что свою роль в резком скачке цен на топливо может сыграть и нелепая политика в области декарбонизации.

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DRAGONWAY

Республика Тыва к turan601 никакого отношения не имеет.

GammiPluh

хлопцы твои все в хохляндии остались

Nik3316

turan601 это вообще кто такое!? что он прочитает от США и 404 то и правда, как эта тупость бесит уже

velam

ООН Посылают все кому не лень.