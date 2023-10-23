«Спутник V» перестал защищать от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» перестала защищать от преобладающих в популяции вариантов коронавируса, сейчас идут испытания обновленного варианта, сообщил глава Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"), — это было в январе 2023 года, — "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — сказал Гинцбург в интервью «Газете.Ru».

Обновленная вакцина сейчас проходит клинические испытания, сообщил ученый. Ожидается, что 10 декабря она получит регистрационное удостоверение, но в гражданский оборот поступит не раньше марта 2024 года.

При этом Гинцбург отметил, что «есть вероятность, что эта вакцина в марте уже будет не очень актуальна или совсем неактуальна».

По словам академика РАН, в начавшийся период простуд прививаться от COVID-19 нечем, если не считать «Конвасэла», разработанного специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, и новосибирской «ЭпиВакКороны».