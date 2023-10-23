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Кремль пообещал, что мир больше не будет крутиться вокруг США

Источник:
ТАСС
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Кремль поддерживает слова президента США Джо Байдена о том, что мир нуждается в новом порядке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно согласны с господином Байденом. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с тем, что он сказал. Действительно, мир нуждается в новом миропорядке, основанном на совсем других принципах», — цитирует ТАСС Пескова.

Но, по его словам, Кремль не согласен с президентом США в другой части его высказывания. «У господина Байдена была еще одна фраза: "И США способны построить такой порядок". Здесь, в этой части мы не согласны», — сказал Песков.

Он отметил, что «США, так или иначе, о каком миропорядке они бы ни говорили, имеют в виду американоцентричный миропорядок». «То есть мир, который крутится вокруг США. Так больше не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

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