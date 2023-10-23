Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей

Курс доллара опустился до отметки 94,96 рубля, евро — до 100,69 рубля свидетельствуют данные Московской биржи. Ниже 95 рублей американская валюта не торговалась более 13 сентября текущего года.

После подписания президентом Владимиром Путиным указа о реализации валютной выручки российскими экспортерами на валютном рынке образовался дополнительный фактор поддержки национальной валюты, рассказал РБК руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

Также в пользу рубля играет продолжение Банком России жесткой монетарной политики, которая должна привести к снижению потребительского спроса, в том числе на импортные товары, добавил Кравченко.

По его словам, фактором поддержки для российской валюты выступает относительно высокая цена на нефть. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать стоимость нефти Brent в зоне 90–100 за баррель, а при эскалации военного конфликта цены могут подняться заметно выше.

В ближайшее время шансы на дальнейшее укрепление рубля остаются высокими, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Следующим ориентиром для пары доллар/рубль может выступить район 92,5 рубля, сообщил эксперт.