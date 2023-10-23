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Трамп назвал Вашингтон самой грязной и опасной столицей мира

Источник:
«Известия»
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Вашингтон стал самой грязной и опасной столицей мира, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <...>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире», — цитируют «Известия» Трампа.

Он пообещал, что, если одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то займется благоустройством города и восстановит его прежний вид.

Ранее Трамп выразил готовность в случае победы на выборах президента США решить большую часть проблем страны в период от полугода до года.

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Политика #Мир
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