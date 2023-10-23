Проживавшая без отопления девушка назвала способы согреться

Блогер из Великобритании Клэр де Лис прожила пять лет без отопления, чтобы сэкономить на коммунальных расходах. Она поделилась своими лайфхаками, как согреться дома в холода.

Основной совет де Лис — использовать много одеял и пледов. Она рекомендует запастись ими заранее и разложить не только в спальне, но и в других комнатах. Также она советует носить шерстяные носки и перчатки без пальцев, много слоев одежды и шарфы.

Для обогрева де Лис советует использовать свечи, которые не создают дыма. Также во время сна она рекомендует использовать две грелки — одну в ноги, а другую возле груди.

Де Лис отмечает, что главной проблемой отсутствия отопления является плесень, которая может образоваться из-за конденсата.