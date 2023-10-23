Эксперт предостерег от ответных звонков на незнакомый номер

Людям не стоит перезванивать на незнакомые номера, это только привлекает дополнительное внимание мошенников к жертвам, предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — сказал РИА Новости Бийчук.

Он посоветовал, если все-таки человек перезвонил на незнакомый номер и там оказалось предложение товаров и услуг, сообщить, что «вы уже купили (например, полис ОСАГО), и больше в предложении не нуждаетесь, это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании».

По данным МТС, количество спам-звонков за девять месяцев этого года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом накануне ноябрьской «Черной пятницы» также ожидается значительное увеличение их количества.

«Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне», — сказал Бийчук.