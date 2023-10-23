НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Эксперт предостерег от ответных звонков на незнакомый номер

Источник:
РИА Новости
316 1

Людям не стоит перезванивать на незнакомые номера, это только привлекает дополнительное внимание мошенников к жертвам, предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», — сказал РИА Новости Бийчук.

Он посоветовал, если все-таки человек перезвонил на незнакомый номер и там оказалось предложение товаров и услуг, сообщить, что «вы уже купили (например, полис ОСАГО), и больше в предложении не нуждаетесь, это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании».

По данным МТС, количество спам-звонков за девять месяцев этого года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом накануне ноябрьской «Черной пятницы» также ожидается значительное увеличение их количества.

«Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне», — сказал Бийчук.

Еще по теме
Пасынок Намина рассказал и показал, как убивал брата и бабушку
Пасынку Стаса Намина предъявили обвинение в убийстве родственников
Двойное убийство в семье Стаса Намина: подробности трагедии
Сына и тещу Стаса Намина нашли убитыми
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Разработчик World of Tanks передаст деньги Украине с продажи наборов
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
51
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
41
Си Цзиньпин поддержал российский народ
38
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS