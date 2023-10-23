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Банки не поддержали доступ спецслужб к данным клиентов

Источник:
РБК
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Банки не поддержали законопроект, позволяющий спецслужбам получать прямой доступ к базам данных клиентов, поскольку он нарушает конституционные права российских граждан, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленном в Минцифры и Госдуму.

В законопроекте говорится, что Минобороны, ФСБ, МВД, ФСО и Служба внешней разведки могут получить права на доступ к базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, являющихся клиентами этих организаций. Это нужно для обеспечения защиты информации о лицах, которые работают в силовых ведомствах.

Банки выступили против законопроекта, так как увидели риск ненадлежащей идентификации клиента, приводит РБК содержание письма АБР. Банки также считают избыточным требование, согласно которому спецслужбы получат право контролировать обработку персональных данных сотрудников силовых структур.

В качестве альтернативы банки предлагают построить взаимодействие со спецслужбами через ФНС или ЦБ. Кроме того, при открытии счетов можно дополнить сведения о клиенте информацией о том, что он является сотрудником спецслужб, считают в АБР.

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