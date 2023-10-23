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Банкам запретили рекламировать только низкие процентные ставки

Источник:
ТАСС
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Закон, запрещающий банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только привлекательные низкие процентные ставки, вступил в силу с 23 октября, говорится в сообщении Банка России.

Теперь кредитные организации должны в рекламе своих продуктов обозначать «диапазон полной стоимости кредита или займа в процентах годовых», пояснили в ЦБ.

«Это касается как текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, так и рекламы со звуком», — уточнил Банк России.

Согласно закону, полная информация о стоимости кредита должна быть отражена таким же шрифтом, что и привлекательные проценты, при этом одни параметры должны указываться не менее заметно, чем другие.

Благодаря этому нововведению потребитель сможет сразу увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему предстоит приобрести, чтобы получить кредит или займ по наиболее выгодной ставке, отметили в ЦБ

Новая норма поможет заемщикам обращать внимание на дополнительные условия кредитного договора и более сознательно рассчитывать собственную финансовую нагрузку, сказано в сообщении Банка России.

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