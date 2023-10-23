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Премьер Японии заявил о планах заключить мирный договор с Россией

Источник:
ТАСС
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Японское правительство сохранит курс на заключение мирного договора с Россией, несмотря на политику Москвы в отношении Украины, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Японско-российские отношения находится в тяжелом состоянии, однако мы продолжим политику, направленную на решение территориальной проблемы и подписание мирного договора», — приводит ТАСС слова Кисиды, сказанные им в программной речи на заседании нижней палаты парламента Японии.

Во всей программной речи Кисиды только эта одна фраза касалась отношений Японии и России. В своем выступлении глава японского правительства также в очередной раз подверг критике действия России на Украине.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

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После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

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scorpion2777

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