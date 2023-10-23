Диетолог рассказал о рисках диеты перед Новым годом

Популярная практика худеть к Новому году в короткие сроки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников.

По словам специалиста, для человека с избыточной массой тела нормально терять от 500 граммов до килограмма веса в месяц. В этом случае потерянный вес не возвращается, так как остаются незадействованными и неизменными механизмы обмена. То есть незначительный дефицит калорий и увеличение физической активности не создает эффекта рикошета по обмену веществ.

«Когда же в попытке быстро похудеть калорийность сильно занижается, то включается механизм замедления обмена веществ, масса не теряется. Нарушить обмен веществ таким образом достаточно легко. Подобная поломка приведет к тому, что после снижения массы тела вес вернется вновь, причем с тенденцией к дальнейшему увеличению», — объяснил «Ленте.ру» диетолог Алексей Березников.

Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку. Потому что для человека пища — источник удовольствия, в ответ на ее принятие мозг выбрасывает в кровь эндорфины.

«Если мы не получаем должного количества пищи или она неправильного состава, то количество эндорфинов снижается. Из-за этого жесткое ограничение калорий многими людьми переносится сложно, они становятся более раздражительными», — сказал диетолог.