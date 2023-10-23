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Туктамышева объявила о приостановке карьеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Елизавета Туктамышева
Фото: © телеграм-канал Tuktik_Elizaveta Tuktamysheva

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева объявила, что пропустит текущий сезон, чтобы заниматься своими делами.

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», — написала Туктамышева в телеграм-канале.

Она добавила, что берет паузу, чтобы проводить больше времени с близкими, отдыхать и заниматься благотворительностью. Фигуристка будет кататься в ледовых шоу и выступит на прыжковом чемпионате.

В сентябре Туктамышева приняла участие в контрольных прокатах сборной России и сообщила, что планирует выступить на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве. Но несколько дней назад появилась информация, что она пропустит сезон.

Туктамышевой 26 лет. Она выиграла чемпионат мира в 2015 году, завоевала серебро на ЧМ в 2021 году, в ее копилке медали разного достоинства чемпионата Европы, финала Гран-при, командных чемпионатов мира. Уверенно владеет самым сложным прыжком в женском катании — тройным акселем.

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