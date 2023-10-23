Продолжение сериала «Два холма» покажут на ТНТ

Премьера второго сезона сериала «Два холма» с Никитой Кологривым и Пелагеей Невзоровой покажут на ТНТ с понедельника, 23 октября.

Действие сериала «Два холма» происходит в 2140 году на Земле, пережившей различные катаклизмы.

В первом сезоне жительница полностью женского экогорода Рада Еленовна отправилась вместе со своими ученицами в полуразрушенное и мрачное логово, в котором ютятся редкие оставшиеся в живых мужчины, и встретила парня Геру. Между ними возникло притяжение, которое наткнулось на неодобре6ние со всех сторон.

В новом сезоне Рада и Гера пытаются строить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и непонятны Раде, которую выгнали из ее экогорода. Но и в самом экогороде тоже не все гладко. Новая мэрка Елена Зоевна решает раз и навсегда избавиться от приматов, переселив их подальше от подруг — в плодородные земли Полесья.

Телепремьера второго сезона сериала «Два холма» состоится 23 октября в 21.00 на ТНТ.