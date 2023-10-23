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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский танк Abrams посчитали малопригодным для Украины

Источник:
ТАСС
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Танки Абрамс
Фото: © U.S. Department of Defense

Передача американских танков Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) не сможет повлиять на ход боевых действий, уверен немецкий военный эксперт, обозреватель Mnchner Merkur Патрик Пельтц.

«Одних Abrams недостаточно, чтобы достигнуть значительного успеха. Военные говорят, что нужно некоторое время, пока Abrams можно будет отправить в бой», — цитирует ТАСС эксперта. ВСУ нужно обеспечить снабжение новых машин боеприпасами, запчастями и топливом, пояснил он.

По его словам, к тому времени, как танки будут готовы к применению, на Украине начнется распутица. «Тяжелый танк Abrams в вязкой местности потеряет в подвижности», — отметил Пельтц, добавив, что потребуются тягачи, чтобы вызволить эти танки из грязи.

Эксперт отметил ряд особенностей, которые делают Abrams малопригодным для украинских условий. Во-первых, он намного тяжелее советских танков, состоящих на вооружении у ВСУ. Многие мосты просто не выдержат его веса. Во-вторых, он требует очень много топлива. «Необходимость постоянно его заправлять в боевых условиях может стать проблемой», — сказал Пельтц.

Ранее представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл сообщил, что США поставили на Украину всю обещанную ранее партию из 31 танка Abrams.

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