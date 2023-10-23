НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Алла Пугачева переехала из Израиля на Кипр

Источник:
Sibnet.ru
440 4
Фото: Ермолаев Алексей. Подтверждение прав и лицензии на официальном сайте дочери певицы - Кристины Орбакайте (по причине отсутствия официального сайта самой А. Пугачёвой): [1] / CC BY-SA 4.0

Певица Алла Пугачева после начавшегося Палестино-израильского конфликта покинула свой дом в Тель-Авиве (Израиль).

Пугачева временно переехала на Кипр вместе с детьми. Там у певицы есть собственная вилла на берегу моря, приобретенная в 2017 году, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в окружении Примадонны.

После того, как в Израиле началась война, пользователи Сети начали «отправлять» уехавших россиян в местную армию. Среди них оказался супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в РФ). Тогда артист говорил, что он не собирается уезжать из страны и будет поддерживать государство.

Еще по теме
Победительница «Голос. Уже не дети»: кто такая Вероника Сыромля
Испанская певица использовала голубей как бюстгальтер
Павел Дуров снова выложил фото с голым торсом
Умер актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Странную деталь заметили на переданных ВСУ ракетах ATACMS
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Обсуждение (4)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Самое обсуждаемое
51
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
41
Си Цзиньпин поддержал российский народ
38
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS