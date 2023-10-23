Алла Пугачева переехала из Израиля на Кипр

Певица Алла Пугачева после начавшегося Палестино-израильского конфликта покинула свой дом в Тель-Авиве (Израиль).

Пугачева временно переехала на Кипр вместе с детьми. Там у певицы есть собственная вилла на берегу моря, приобретенная в 2017 году, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в окружении Примадонны.

После того, как в Израиле началась война, пользователи Сети начали «отправлять» уехавших россиян в местную армию. Среди них оказался супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в РФ). Тогда артист говорил, что он не собирается уезжать из страны и будет поддерживать государство.