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Автомобилистам разрешили устанавливать квадратный номер спереди

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобилисты смогут устанавливать нестандартный, квадратный номер спереди. Ранее такой номер можно было размещать только сзади, иначе грозил штраф.

Квадратные автономера (тип 1А) были введены поправками к ГОСТу в августе 2020 года. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей получили возможность ставить такие госрегзнаки в штатные заводские крепления. Но номер типа 1А было разрешено ставить только сзади, а спереди — нет: за это полагался штраф в 500 рублей.

Росстандарт внес 18 октября соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в региональные управления разъяснения, где указала, что изменения стандарта нужно довести до личного состава, чтобы не допустить «неправомерное» привлечение водителей к ответственности, пишет «Коммерсантъ».

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан. С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других стран. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам», — прокомментировал изданию представитель Российской автомобильной ассоциации Петр Шляхин.

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