Автомобилистам разрешили устанавливать квадратный номер спереди

Автомобилисты смогут устанавливать нестандартный, квадратный номер спереди. Ранее такой номер можно было размещать только сзади, иначе грозил штраф.

Квадратные автономера (тип 1А) были введены поправками к ГОСТу в августе 2020 года. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей получили возможность ставить такие госрегзнаки в штатные заводские крепления. Но номер типа 1А было разрешено ставить только сзади, а спереди — нет: за это полагался штраф в 500 рублей.

Росстандарт внес 18 октября соответствующие изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в региональные управления разъяснения, где указала, что изменения стандарта нужно довести до личного состава, чтобы не допустить «неправомерное» привлечение водителей к ответственности, пишет «Коммерсантъ».

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан. С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других стран. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам», — прокомментировал изданию представитель Российской автомобильной ассоциации Петр Шляхин.