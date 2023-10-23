Игроки рынка допустили повышение тарифов на интернет на 15%

Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году, сообщил гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Большинство топ-менеджеров телекоммуникационных компаний (свыше 43%) спрогнозировали рост тарифов в 2024 году на 10-15%, еще 13% предположили, что повышение составит 16 и выше процентов, приводят «Известия» данные опроса TelecomDaily.

При этом четверть опрошенных выразили мнение, что темпы роста будут на уровне 3-9%, а 18% компаний допустили, что тарифы не изменятся.

Главной причиной бизнес назвал рост издержек, в первую очередь расходов на закупку оборудования, которое подорожало из-за ухода многих зарубежных вендоров. Также специалисты указали на увеличение операционных расходов, арендной платы, а также дефицит квалифицированных кадров и сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

При этом эксперты подчеркнули, что несмотря на рост, тарифы на связь в России остаются одними из самых низких в мире.