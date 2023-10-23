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«Страсти по Матвею» уступили голливудскому боевику в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Телохранитель на фрилансе»

Американский комедийный боевик «Телохранитель на фрилансе» стал лучшей новинкой в прокате, но лидером в кинотеатрах остался российский фильм «Повелитель ветра».

Только две премьеры вошли в топ-5 лучших фильмов по кассовым сборам — «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Сина собрал 36,6 миллиона рублей, а российский фильм «Страсти по Матвею» 29,2 миллиона.

Лучшим в прокате остался «Повелитель ветра» — фильм-биография о путешественнике Федоре Конюхове с Федором Бондарчуком в главной роли. У картины 68,2 миллиона рублей за третью неделю проката.

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