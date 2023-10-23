Долгожданная 42 серия хита «Зимородок» выйдет на неделю позже из-за объявленного в Турции траура по жертвам больницы в Газе.

Зрители ждали выхода 42 серии «Зимородка» в пятницу, 20 октября. В последний момент серию отменили из-за траура, объявленного в Турции по жертвам ракетного удара по больнице в Газе.

42 серия «Зимородка» выйдет в пятницу, 27 октября. Судя по опубликованным фрагментам, серия будет насыщена событиями.

Сейран расскажет отцу о том, что поступила в университете, также она узнает, что Султан подсыпала ей противозачаточные таблетки, а в конце серии вернется Пелин, которая портила жизнь главной паре в первом сезоне «Зимородка». Ходят слухи, что Пелин вернется беременной, но не ясно от Ферита или от другого персонажа, и чего она планирует добиться.