Кабмин отказал в налоговой скидке водителям без штрафов

Правительство не поддержало законопроект, предлагающий скидку 50% на транспортный налог для автомобилистов, которые год не нарушали ПДД.

«Статьей 24 федерального закона "О безопасности дорожного движения" определено, что участники дорожного движения обязаны выполнять требования указанного закона. В связи с чем возможность получения налоговых льгот не может быть увязана с требованием правомерного поведения участников дорожного движения, предусмотренного указанным законом», — приводит ТАСС отзыв на законопроект.

В кабмине отметили, что целью налогового законодательства «не является стимулирование собственников транспортных средств на соблюдение правил дорожного движения».

Законопроект вносил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди». В Увеличение числа соблюдающих ПДД и снижение количества пострадавших в авариях позволит снизить бюджетные расходы на оказание медицинской помощи, отмечалось в документе.

С аналогичной идеей выступила и партия ЛДПР. Подобная инициатива поспособствует повышению культуры вождения, а также замотивирует людей быть осторожными, говорил ее лидер Леонид Слуцкий.