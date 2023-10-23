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Отравленный торт прислали на праздник российских летчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/vrogov

Агент из Мелитополя привез на праздник летчиков из Армавирского военного авиационного училища отравленный торт, сообщи председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Выпускники — в основном действующие летчики на серьезных должностях и при высоких званиях. Кто его заказал, изначально было неизвестно, торт успели разрезать, но не попробовали. Один из офицеров решил проверить, кто его принес», — написал Рогов.

По его словам, оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя. 

Позже он признался, что торт был отравлен, также, как и несколько бутылок алкоголя. Сейчас оперативники ищут кондитеров и других причастных к неудавшейся диверсии.

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