Отравленный торт прислали на праздник российских летчиков

Агент из Мелитополя привез на праздник летчиков из Армавирского военного авиационного училища отравленный торт, сообщи председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Выпускники — в основном действующие летчики на серьезных должностях и при высоких званиях. Кто его заказал, изначально было неизвестно, торт успели разрезать, но не попробовали. Один из офицеров решил проверить, кто его принес», — написал Рогов.

По его словам, оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя.

Позже он признался, что торт был отравлен, также, как и несколько бутылок алкоголя. Сейчас оперативники ищут кондитеров и других причастных к неудавшейся диверсии.