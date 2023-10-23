Израиль заявил о неизбежности наземной операции в Газе

Наземная операция Армии оборона Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа неизбежна, если боевики ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

«Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы [боевики] ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают», — цитирует ТАСС представителя ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что Вашингтон оказывал давление на Израиль, призывая его отложить начало проведения наземной операции в Газе и сначала освободить заложников, удерживаемых в анклаве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции, Вашингтон может дать только совет.