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Израиль заявил о неизбежности наземной операции в Газе

Источник:
ТАСС
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Наземная операция Армии оборона Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа неизбежна, если боевики ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

«Наша цель заключается в том, чтобы полностью лишить ХАМАС военного потенциала. Если бы [боевики] ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают», — цитирует ТАСС представителя ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что Вашингтон оказывал давление на Израиль, призывая его отложить начало проведения наземной операции в Газе и сначала освободить заложников, удерживаемых в анклаве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции, Вашингтон может дать только совет.

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