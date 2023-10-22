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Путин по‑немецки ответил на нападки на Шредера

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которым он сейчас подвергается в Германии.

Российский лидер в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на обратил внимание на то, что недавно все стали свидетелями «безобразной выходки" в виде аплодисментов нацисту в канадском парламенте».

«Что касается бывшего канцлера Шредера, вы сказали, что его где-то отсаживают, куда-то стараются пересадить. Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шредера — тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — подчеркнул президент, имея в виду бывшего спикера Палаты общин парламента Канады.

Для того чтобы его «услышали в Германии», Путин повторил эту фразу на немецком языке. И добавил по-русски: «В Германии много порядочных людей и, уверен, многие это услышат».

Таким образом российский лидер прокомментировал слова журналиста о том, что сейчас Шредера отсаживают на важных мероприятиях, чтобы он не сидел рядом с действующим канцлером Германии Шольцем

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