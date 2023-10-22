НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ООН посчитало ситуацию в секторе Газа «катастрофической»

Источник:
ТАСС
253 2
Бомбардировка сектора Газа израильской авиацией
Бомбардировка сектора Газа израильской авиацией
Фото: Wafa (Q2915969) in contract with a local company (APAimages)‏‏ / CC BY-SA 3.0

Пять агентств ООН в совместном заявлении назвали ситуацию в секторе Газа «катастрофической» и призвали к немедленному прекращению огня.

Заявлении подписали Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения, Детский фонд ООН, Всемирная продовольственная программа ООН и Всемирная организация здравоохранения.

«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания <...>. Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома», — цитирует ТАСС совместное заявление.

Агентства ООН призвали к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Еще по теме
Путин по‑немецки ответил на нападки на Шредера
Профессор Кембриджа назвал главную жертву конфликта на Украине
Зеленского назвали главным препятствием для мирных переговоров
Экс‑советник Пентагона заявил о риске Армагеддона из‑за Байдена
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Странную деталь заметили на переданных ВСУ ракетах ATACMS
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
51
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
37
Си Цзиньпин поддержал российский народ
35
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS