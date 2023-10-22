ООН посчитало ситуацию в секторе Газа «катастрофической»

Пять агентств ООН в совместном заявлении назвали ситуацию в секторе Газа «катастрофической» и призвали к немедленному прекращению огня.

Заявлении подписали Программа развития ООН, Фонд ООН в области народонаселения, Детский фонд ООН, Всемирная продовольственная программа ООН и Всемирная организация здравоохранения.

«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания <...>. Сегодня запасы в магазинах почти исчерпаны, пекарни закрываются, а десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома», — цитирует ТАСС совместное заявление.

Агентства ООН призвали к гуманитарному прекращению огня, а также к немедленному и неограниченному гуманитарному доступу на всей территории Газы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.