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МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства

Источник:
РИА Новости
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Более 4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства за девять месяцев 2023 года, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

Данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в прошлом году — 4,3 тысячи человек. Тогда это число стало рекордным за три года: 3,8 тысячи человек в 2020 году и 4 тысячи человек в 2021 году, сказал Климов в интервью РИА Новости.

В 2022 году число получивших российское гражданство снизилось впервые за три года. Так, его получили 691 тысяча человек по сравнению с 735 тысячами за 2021 год — на 6,4% меньше.

Согласно статистике МВД, чаще всего российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тысяч.

На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тысяч. Далее следуют Армения (45 тысяч), Казахстан (42 тысячи), Узбекистан (27 тысяч) и Азербайджан (23 тысячи).

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pepelmetal

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