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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ракеты ATACMS оказались более всего опасны для мирного населения

Источник:
ТАСС
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Белый дом пошел на безответственный шаг, передав Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, заявил член американского отделения Коалиции по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи.

Администрация президента США Джо Байдена «проигнорировала десятилетия человеческих страданий, вызванных применением этих неизбирательных боеприпасов». «Она также пренебрегла позицией международного сообщества, которое признает, что кассетные боеприпасы невозможно применять ответственным образом», — цитирует ТАСС Пичи.

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По его словам, кассетные боеприпасы нарушают гуманитарные принципы. «Во-первых, они наносят урон на большой площади, где зачастую оказывается мирное население. Во-вторых, многие из них не разрываются при попадании, а спустя долгое время после окончания войны калечат и убивают любого, кто потревожит их», — пояснил эксперт.

Большое количество суббоеприпасов малого размера делает такие боеприпасы «особенно губительными», подчеркнул Пичи.

Тема: Военная операция на Украине
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