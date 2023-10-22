Экс‑советник Пентагона заявил о риске Армагеддона из‑за Байдена

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке грозит обернуться Армагеддоном.

«Избежать Армагеддона на данном этапе будет очень сложно. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что, если "Хезболла" нападет на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя Израиля», — цитируют «Известия» Макгрегора.

Бывший советник Пентагона ранее также отметил, что против Израиля могут ополчиться не только палестинское движение ХАМАС и «Хезболла» — в случае расширения конфликта могут подключиться Иран, Турция, Пакистан. Даже авиации, которую могли бы использовать США в этом случае, будет недостаточно.

Ранее Байден заявил, что США не будут бездействовать в случае угроз Израилю. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что направил авианосную ударную группу во главе с авианосцом Dwight Eisenhower в дополнение к группе авианосца Gerald R. Ford, которая сейчас действует в восточной части Средиземного моря.