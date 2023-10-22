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Эксперт рассказал о выгодах Северо‑Сибирской железной дороги

Источник:
Sibnet.ru
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Строительство Северо-Сибирской железной дороги, вопрос создания которой поручил проработать президент России Владимир Путин, свяжет Северный морской путь и Транссиб, сказал глава Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов.

«Та задача, которая стоит и которая есть в стратегиях развития РФ, — это доставка грузов от Владивостока до белорусского Бреста за 8,5 суток. Сегодня мы это можем делать в тестовом режиме, в экспериментах, а [строительство Северо-Сибирской железной дороги] позволило бы делать это на постоянной основе», — пояснил в интервью ТАСС Максимов.

По его словам, Россия сейчас не может в полной мере удовлетворить потребности по вывозу грузов на Восток, в том числе экспортных грузов, грузов для Дальнего Востока. «Для Транссиба это очень актуально, полезно не только для транспортной отрасли, но и для экономики в целом», — отметил эксперт.

Новая железная дорога также позволит перевести на нее внутрироссийские грузы. «Часть того грузопотока, который нужен России на внутреннем сообщении, можно было перевести туда, а то, что касается скоростной доставки тех же самых контейнерных грузов, там, где важна скорость, - их можно было бы развивать на Транссибе», — уточнил Максимов.

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