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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шредер раскрыл подробности мирных переговоров России и Украины

Источник:
РБК
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Украина и Россия на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года были близки заключения соглашения о прекращении конфликта, но компромисса между Киевом и Москвой не захотели США, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Шредер в интервью газете Berliner Zeitung сообщил, что в марте 2022 году к нему обратились с запросом с Украины, может ли он выступить посредником между Москвой и Киевом, и передать послание президенту России Владимиру Путину. Он дал согласие. 

Конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году при выполнении ряда условий, приводит РБК выдержки из интервью. «Есть пять пунктов», — сказал Шредер. Первым он назвал отказ Украины от планов вступить в НАТО. По его мнению, Киев «в любом случае» не сможет выполнить условия присоединения к альянсу.

Второй пункт касался вопроса о языке. «Украинский парламент отменил двуязычие. Это необходимо изменить», — сказал экс-канцлер. Третий пункт касался автономии Донбасса. Четвертым условием стали гарантии безопасности Украине, в том числе от Совета безопасности ООН и Германии.

«Пятое: Крым. Крым — это больше, чем просто регион для России, это часть ее истории», — сказал Шредер.

Он отметил, что Киев в итоге не пошел на договоренности с Москвой на переговорах в Стамбуле, потому что «им не разрешили». США не хотели компромисса между Россией и Украиной, они посчитали, что «могут сдержать русских», пояснил Шредер.

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Топ комментариев

Partizan1996

Доверяющих Путину людей он отправил уничтожаться в Украину, а недоверяющих решили уничтожить в России.

Danilon

Если внимательно посмотреть видео, где он это говорит, то можно заметить, что он ещё и пьяный был. Редкостный...

Danilon

Как им хочется масштабные репрессии начать ! Хотя, некоторое количество граждан поддержат любую кровавую...

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли