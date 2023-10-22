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Дудакова вышла на бой под песню «Я русский» и отделала соперницу

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Волгоградская спортсменка вышла на бой под композицию «Я русский». российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов). Поединок продлился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу россиянке.

Дудакова не уложилась в рамки минимального веса, поэтому бой с Джин Ю Фрей прошел в промежуточном дивизионе. Россиянка за это была оштрафована на 20% от своего гонорара, которые она выплатит сопернице.

Для Дудаковой этот поединок стал вторым в UFC. В первом она техническим нокаутом победила Истэлу Нуньес, которая сломала руку.

В активе Дудаковой теперь восемь побед в восьми профессиональных схватках. У Джин Ю Фрей США десять поражений при 11 успешных поединках.

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Danilon

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Как им хочется масштабные репрессии начать ! Хотя, некоторое количество граждан поддержат любую кровавую...

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли