Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

Волгоградская спортсменка вышла на бой под композицию «Я русский». российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов). Поединок продлился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу россиянке.

Дудакова не уложилась в рамки минимального веса, поэтому бой с Джин Ю Фрей прошел в промежуточном дивизионе. Россиянка за это была оштрафована на 20% от своего гонорара, которые она выплатит сопернице.

Для Дудаковой этот поединок стал вторым в UFC. В первом она техническим нокаутом победила Истэлу Нуньес, которая сломала руку.

В активе Дудаковой теперь восемь побед в восьми профессиональных схватках. У Джин Ю Фрей США десять поражений при 11 успешных поединках.