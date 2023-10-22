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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовало производство Lada Vesta Sportline

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ начал серийное производство Lada Vesta Sportline, автомобиль был официально представлен в начале октября. Продажи новинки начнутся в ноябре, официальная цена автомобиля пока не объявлена.

«Больших объемов сборки ждать, конечно, не стоит: в предыдущей генерации и без проблем по поставкам комплектующих выпускалось по два-четыре автомобиля в день», — пишет инсайдерский паблик Avtograd News.

Сборку в две смены ведет дочерняя компания АвтоВАЗ под названием Lada Sport. Отмечается, что пока со стапеля сходят автомобили в кузове седан белого цвета, других кузовов головное предприятие сейчас не производит.

Lada Vesta Sportline построена на шасси прошлогодней Lada Vesta Sport и оснащена двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил. Автомобиль получил новый обвес, уменьшенный дорожный просвет и новые настройки амортизаторов.

Тема: Русские машины
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