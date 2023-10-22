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Байден пообещал построить новый мировой порядок

Источник:
РИА Новости
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США построят новый мировой порядок, заявил американский президент Джо Баден на предвыборной встрече с избирателями.

«Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок», — сказал глава Белого дома.

При этом он выразил уверенность, что построить его могут именно американцы. По его словам, у США для этого есть все возможности, однако для этого необходимо быть достаточно «дерзкими и уверенными в себе».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна из-за «крайне некомпетентного руководства президента, который понятия не имеет, что происходит» движется к третьей мировой войне.

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