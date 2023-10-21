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Россию насмешила угроза Латвии перекрыть Балтийское море

Источник:
РИА Новости
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Латвийскому руководству следует учитывать возможности своего военного флота, прежде чем предлагать идеи по перекрытию Балтийского моря, заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее заявил, что следует перекрыть Балтийское море в том случае, если будет доказана причастность России к недавнему повреждению газопровода Balticconnector, который пролегает по дну моря между Эстонией и Финляндией.

«Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря», — сказал российский политик.

Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября из-за утечки. Специалисты пришли к выводу, что газопровод получил повреждение в результате внешнего воздействия. В настоящее время власти Финляндии расследуют возможную причастность к повреждению китайского судна.

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Политика #Мир
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