Обнаружена самая темная река в мире

Международная команда ученых нашла одну из самых темных рек на планете — такой статус получила река Руки, одна из крупнейших рек Африки и левый приток реки Конго.

Так, находящуюся под водой Руки человеческую руку практически невозможно разглядеть, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Limnology and Oceanography. Она в несколько раз темнее знаменитой Риу-Негро в бассейне Амазонки.

Черный цвет воды объясняется тем, что река часто выходит из берегов и затопляет джунгли. После этого вода постепенно возвращается привычное русло. За это время вода вымывает из джунглей богатые углеродом органические останки.

Также по берегам Руки расположены большие торфяные болота, при этом реку почти не поступают чистые дождевые воды. Анализ показал, что в Руки содержится в четыре раза больше органических соединений, чем в русле Конго, и в полтора раза больше, чем в Риу-Негро.