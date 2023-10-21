США вынудят Киев начать переговоры из‑за Ближнего Востока

Вашингтон собирается заставить киевские власти начать мирные переговоры с Россией из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, утверждают западные эксперты.

«Поскольку Украина все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо», — пишет издание Military Watch Magazine.

Вашингтон собирается убедить Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за ограниченности финансов. Для этого США могут начать постепенно сокращать инвестиции — это подтолкнет украинский режим к диалогу.

Также отмечается, что обострение ситуации на Ближнем Востоке совпало с серией неудач украинской армии, которая не смогла добиться успехов при контрнаступлении, но понесла большие потери.