НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США вынудят Киев начать переговоры из‑за Ближнего Востока

Источник:
Sibnet.ru
345 2

Вашингтон собирается заставить киевские власти начать мирные переговоры с Россией из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, утверждают западные эксперты.

«Поскольку Украина все менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо», — пишет издание Military Watch Magazine.

Вашингтон собирается убедить Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за ограниченности финансов. Для этого США могут начать постепенно сокращать инвестиции — это подтолкнет украинский режим к диалогу.

Также отмечается, что обострение ситуации на Ближнем Востоке совпало с серией неудач украинской армии, которая не смогла добиться успехов при контрнаступлении, но понесла большие потери.

Еще по теме
Американский бюджет исчерпал деньги для Украины
Запад допустил передачу Киеву доходов от российских активов
Байден позвонил Зеленскому и успокоил его
Небензя сообщил о тысяче российских граждан на юге сектора Газа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело
Обсуждение (2)
Картина дня
США вынудят Киев начать переговоры из‑за Ближнего Востока
Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян
Американский бюджет исчерпал деньги для Украины
Литва задумала оставить Россию без гвоздей
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
50
Больница в Газе попала под ракетный удар, погибли сотни
43
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
37
Си Цзиньпин поддержал российский народ
33
Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
32
Китай совершенно по‑разному встретил Путина и Блинкена