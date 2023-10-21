Google Photos научился резервировать фото в формате RAW

Сервис Google Photos научился автоматически создавать резервные копии снимков в формате RAW. Популярность этого формата в настоящее растет, многие смартфоны уже умеют фотографировать в нем.

Такие фотографии в Google Photos отмечены соответствующим значком, а при открытии можно переключиться на JPEG. При этом стоит учитывать, что снимки в RAW занимают намного больше места, чем в JPEG, так что хранилище будет заполняться быстрее.

В настоящее время пользователи не могут отменить автоматическую загрузку фотографий в формате RAW в облако Google Photos, однако в дальнейшем сервис может ввести подобный функционал.

Формат RAW представляет собой набор чистых сигналов, полученных прямо с матрицы. Это позволяет пользователю в дальнейшем эффективно корректировать фотографию в ручном режиме.