НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Google Photos научился резервировать фото в формате RAW

Источник:
9to5google.com
183 0

Сервис Google Photos научился автоматически создавать резервные копии снимков в формате RAW. Популярность этого формата в настоящее растет, многие смартфоны уже умеют фотографировать в нем.

Такие фотографии в Google Photos отмечены соответствующим значком, а при открытии можно переключиться на JPEG. При этом стоит учитывать, что снимки в RAW занимают намного больше места, чем в JPEG, так что хранилище будет заполняться быстрее.

В настоящее время пользователи не могут отменить автоматическую загрузку фотографий в формате RAW в облако Google Photos, однако в дальнейшем сервис может ввести подобный функционал.

Формат RAW представляет собой набор чистых сигналов, полученных прямо с матрицы. Это позволяет пользователю в дальнейшем эффективно корректировать фотографию в ручном режиме.

Еще по теме
Смартфоны с российской ОС «Аврора» появятся в ноябре
Вышла операционная система MIUI 14 для Xiaomi
Спутниковая связь SpaceX Starlink появится на обычных смартфонах
Названы самые мощные смартфоны на Android
смотреть все
Хайтек #Смартфоны #Интернет
Как сделать
Как включить пасхалку с привидениями в Google
17.10.23, 17:03
1811
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
3293
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
13077
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
15361
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
18817
7
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
4862
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
5256
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
8982
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
23480
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
22839
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Финский рэпер выбросил со сцены флаг Украины
Маск отреагировал восклицательным знаком на слова о помощи Украине
Выбран победитель шоу «Голос. Уже не дети»
Джулия Фокс заменила одежду бусами на голое тело
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Partizan1996

Доверяющих Путину людей он отправил уничтожаться в Украину, а недоверяющих решили уничтожить в России.

Danilon

Если внимательно посмотреть видео, где он это говорит, то можно заметить, что он ещё и пьяный был. Редкостный...

Danilon

Как им хочется масштабные репрессии начать ! Хотя, некоторое количество граждан поддержат любую кровавую...

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли