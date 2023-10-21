Победительница «Голос. Уже не дети» раскрыла дальнейшие планы

Певица Вероника Сыромля из Крыма рассказала о своих планах после победы в шоу «Голос. Уже не дети».

«Хочется выступать. Сейчас я учусь в институте. Планов много, обо всем рассказывать не буду — сами все увидите. Хочется творить, создавать музыку и двигаться дальше», — цитирует певицу «Комсомольская правда».

19-летняя победительница пообещала, что займется новыми проектами. Она также отметила, что в настоящее время испытывает прилив адреналина, радость и счастье от того, что все получилось, как и задумывалось.

«Я невероятно счастлива, что участвовала в таком замечательном проекте. Для меня это что-то новое. Благодаря Егору Криду и его команде открыла себя совершенно с неожиданной стороны, я благодарю всех зрителей, которые голосовали за меня», — сказала она.

Вероника Сыромля победила в зрительском голосовании во время финального эфира шоу «Голос. Уже не дети» 20 октября, набрав 41,2% голосов.