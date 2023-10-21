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Американский бюджет исчерпал деньги для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Средства на оказание помощи Украине в американском бюджете практически закончились, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Салливана, теперь требуются действия Конгресса по подтверждению нового финансирования, чтобы быть уверенными в способности США «ответить на нужды Украины», передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден ранее пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон продолжит военную поддержку Киева. Он заявил, что помощь является «инвестицией, которая принесет дивиденды для американской безопасности».

После этого американский лидер обратился в Конгресс с предложением выделить Украине еще 61,3 миллиарда долларов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Uynachalnica

Чеченцев не берут в армию! Все они служат якобы в росгвардии, МВД, но подчиняются исключительно Кадырову....

Partizan1996

Доверяющих Путину людей он отправил уничтожаться в Украину, а недоверяющих решили уничтожить в России.

pepelmetal

Хорошо, значит российские заводы получат больше заказов и больше прибыли

orangeraven

А что заставляет вас это писать? Бегите без оглядки из нашего кровавого Мордора!