Депутат Госдумы призвал уничтожить не доверяющих Путину россиян

Власти должны изолировать или уничтожить «оставшуюся гниль» в российском обществе, которая не доверяет президент Владимиру Путина, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту <...>, чтобы вся вот эта вот гниль, которая осталась, была если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал Гурулев.

Депутат также прокомментировал предложения отменить президентские выборы в России — по его словам, действующий президент Владимир Путин и так одержит верх над любым оппонентом, даже если «мы будем в носу ковыряться».

ВЦИОМ ранее опубликовал исследование, согласно которому Путину доверяют 77,9% россиян. Деятельность главы государства одобрили 74,6%. О недоверии и неодобрении действий президента заявили 17,8% и 15,5% россиян соответственно.